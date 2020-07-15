Илон Маск построит завод Tesla с площадкой для вечеринок

Будущая «Гигафабрика 4» выглядит внушительно не рендере. На крыше здания установят солнечные панели, которые будут вырабатывать энергию. Над главным входом разместится большая площадка с бассейном и газоном. Кроме того, под крышей или на крыше предприятия будет организована площадка для «рейв-вечеринок».

В марте Маск постил в своём твиттере опрос, были бы заинтересованы люди в «мегапещере для рейва» в «Гигафабрике 4». 90% опрошенных ответили: «да».

Запуск производства электрокаров для Европы на предприятии ожидается в 2021 году.