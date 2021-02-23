Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Илон Маск потерял более $15 млрд за сутки из-за падения акций Tesla
Криптовалюты тоже падают
За последние сутки акции компании Tesla упали в цене на 8,6%. Из-за этого Илон Маск потерял более $15 млрд и перестал быть самым богатым человеком в мире.
Состояние Илона Маска теперь составляет $183 млрд. Основатель Tesla теперь уступает статус самого богатого в мире Джеффу Безосу. Состояние последнего оценивается в $186 млрд.
Сейчас акции Tesla впервые находятся на том же уровне, что в сентябре 2020 года. Аналитики считают, что падение стоимости произошло из-за слов Маска о том, что курс Bitcoin и Ethereum слишком «высокий».
Вместе с акциями Tesla, которая недавно инвестировала в биткоин, упали, собственно, криптовалюты. В воскресенье стоимость биткоина составляла $58 тысяч, а потом резко опустилась до $46 тысяч. Сейчас главная криптовалюта торгуется по цене около $49 тысяч.