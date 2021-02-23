Илон Маск потерял более $15 млрд за сутки из-за падения акций Tesla

Состояние Илона Маска теперь составляет $183 млрд. Основатель Tesla теперь уступает статус самого богатого в мире Джеффу Безосу. Состояние последнего оценивается в $186 млрд.

Сейчас акции Tesla впервые находятся на том же уровне, что в сентябре 2020 года. Аналитики считают, что падение стоимости произошло из-за слов Маска о том, что курс Bitcoin и Ethereum слишком «высокий».

Вместе с акциями Tesla, которая недавно инвестировала в биткоин, упали, собственно, криптовалюты. В воскресенье стоимость биткоина составляла $58 тысяч, а потом резко опустилась до $46 тысяч. Сейчас главная криптовалюта торгуется по цене около $49 тысяч.