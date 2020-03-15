Илон Маск потерял из-за паники вокруг коронавируса миллиарды долларов

Эта неделя началась с обвала цен на нефть, что повлекло за собой цепочку событий, негативно отразившихся на состоянии богатейших людей мира. Forbes опубликовал топ-10 миллиардеров, которые понесли самые большие убытки на минувшей неделе.

Илон Маск, вошедший в этот список, потерял $5,5 млрд (это -18% от состояния). Акции Tesla снизились на 22%. Напомним, ранее Маск назвал панику вокруг коронавируса «тупой». «Миллиардер может считать панику “тупостью”, но пока что инвесторы с ним не согласны», — пишет Forbes.

Также в список вошёл основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos). Он потерял $6,4 млрд за неделю.