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Илон Маск потерял из-за паники вокруг коронавируса миллиарды долларов
А ведь считает её «тупой»
Forbes подсчитал, какие убытки понесли миллиардеры на минувшей неделе. Как оказалось, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) потерял из-за паники вокруг коронавируса миллиарды долларов.
Эта неделя началась с обвала цен на нефть, что повлекло за собой цепочку событий, негативно отразившихся на состоянии богатейших людей мира. Forbes опубликовал топ-10 миллиардеров, которые понесли самые большие убытки на минувшей неделе.
Илон Маск, вошедший в этот список, потерял $5,5 млрд (это -18% от состояния). Акции Tesla снизились на 22%. Напомним, ранее Маск назвал панику вокруг коронавируса «тупой». «Миллиардер может считать панику “тупостью”, но пока что инвесторы с ним не согласны», — пишет Forbes.
Также в список вошёл основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos). Он потерял $6,4 млрд за неделю.