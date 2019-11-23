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Илон Маск потерял миллионы долларов из-за пробитого шаром бронированного электропикапа
На презентации что-то пошло не так
На днях Tesla представила бронированный электропикап Cybertruck. Чтобы доказать его защищённость, во время презентации представитель компании кинул в стекло машины металлический шар. К сожалению, стекло не выдержало, и по нему расползлись трещины. Данный инцидент негативно сказался на акциях Tesla.
Их стоимость упала на 6% после презентации. Из-за этого состояние основателя компании Илона Маска (Elon Musk) уменьшилось на $768 млн. Теперь оно составляет $23,6 млрд.
Сообщается, что презентация пикапа не внушила доверия инвесторам. Маск же утверждает, что на репетиции всё прошло гладко, и металлический шар не повредил стёкла электромобиля.
Напомним, Cybertruck планируют продавать в трёх версиях. Самая дешёвая обойдётся в $39 900, двухмоторная — в $49 900, а трёхмоторная — в $69 900. Производство электропикапа стартует в конце 2021 года.