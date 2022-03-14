Илон Маск пожаловался на давление инфляции. Его причина — в санкциях против России

Илон Маск спросил читателей, что они думают о вероятном уровне инфляции в ближайшие несколько лет. Он также приложил ссылку на статью Financial Times, в которой говорится, что цены на сырьё выросли до самого высокого уровня с 2008 года из-за опасений по поводу поставок из России. Аналитики пояснили, что события в России и Украине вызывают исключительные колебания цен на сырьевые товары, которые могут иметь структурные последствия для долгосрочного предложения. При этом эксперты считают, что существуют реальная угроза падения спроса по мере роста цен на сырьевые товары.

Илон Маск также отметил, что в этих условиях продолжает держать свои биткойны, эфир и Doge и не будет их продавать.