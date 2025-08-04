Илон Маск пожертвовал миллионы Трампу, несмотря на публичный конфликт

Опубликовано 04 августа 2025, 09:001 мин.
Илон Маск пожертвовал миллионы Трампу, несмотря на публичный конфликтНа что пошли деньги
Недавно стало известно, что Илон Маск пожертвовал 5 миллионов долларов суперкомитету в поддержку Дональда Трампа и ещё 10 миллионов — республиканцам в Конгрессе. Это произошло в то же время, когда Маск открыто критиковал президента и его законопроект, который «навредит отрасли электромобилей».
© Ferra.ru
Ранее Маск активно поддерживал Трампа и Республиканскую партию, надеясь на их победу. Но после того как он ненадолго возглавил государственное агентство по сокращению бюрократии, их отношения ухудшились. Маск вышел из администрации в мае, а позже стал комментировать президента США.
Несмотря на конфликты, Маск всё равно сделал крупные пожертвования в июне. Однако это не помогло — законопроект Трампа всё равно прошёл, и вредные для Маска положения остались.
Теперь влияние Маска на правительство ослабло. Его бывшее агентство потеряло значимость, а попытка создать собственную политическую партию — «America Party» — не вызвала интереса у людей.