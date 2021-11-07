Илон Маск предложил подписчикам решить судьбу своих денег

Сейчас у Маска насчитывается 62,6 млн подписчиков в Twitter. Предприниматель запустил опрос не просто так. Ранее Маск сообщил, что может столкнуться с крупным налоговым счётом. Дело в том, что предприниматель не получает никакой зарплаты или премий. У него есть только акции, и налоговые службы могут взимать с Маска налоги только через продажу акций. Также Илон заявил, что в последнее время часто нереализованную прибыль считают средством уклонения от уплаты налогов. Это критика предложенного в США «налога на миллиардеров», который обяжет платить налог с «нереализованного прироста капитала».

Именно поэтому Маск спросил: нужно ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Он заявил, что сделает так, как решат люди.