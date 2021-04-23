Наука и технологии
Сегодня в 16:27
Илон Маск предложил построить город на Марсе
И базу на Луне
Сегодня SpaceX запустила пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Он отправился к Международной космической станции (МКС). На пресс-конференции после запуска Илон Маск, основатель космической компании, заявил, что человечеству надо создать на Луне постоянную базу, а на Марсе — город.
По словам Маска, люди слишком долго не были на Луне. Поэтому человечеству следует вернуться туда и построить постоянно обитаемую базе. После этого можно рассматривать строительство города на Марсе. Илон Маск верит в то, что человечество станет космическим видом, будет обитать на многих планетах, а не на одной.
Также предприниматель считает, что NASA действительно может вернуться на Луну в 2024 году.
22 апреля экоактивисты установили щит с надписью «Марс — отстой» напротив штаб-квартиры SpaceX. Авторы билборда считают, что людям сначала следует навести порядок на Земле, прежде чем лететь на другие планеты.