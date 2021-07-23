Илон Маск предоставил бесплатный интернет жертвам наводнения

Компания SpaceX уже установила оборудование для Starlink в некоторых районах Германии, где пропала сотовая связь и интернет после наводнения. На месте находятся 12 систем спутникового интернета, а ещё 23 ждут своей очереди.

Сообщается, что во время наводнения перестали работать более 500 объектов для сотовой связи. Восстановить пока удалось не все.

Помимо SpaceX пострадавших поддержали автопроизводители. Opel, например, бесплатно даёт людям машины в аренду на три недели, а Ford предоставил фургоны и грузовики для спасательных работ.