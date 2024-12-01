Илон Маск предсказывал, что ИИ станет лучше врачей и юристов. Прогноз сбывается

Опубликовано 01 декабря 2024, 13:301 мин.
Илон Маск предсказывал, что ИИ станет лучше врачей и юристов. Прогноз сбываетсяНовая роль для человека
Илон Маск предсказывал, что искусственный интеллект вскоре превзойдет врачей и юристов, а в конечном итоге превзойдет человека в большинстве областей. Утверждения Маска подтверждаются недавними исследованиями, сообщает автор недавней статьи на HackerNoon.
Исследование показало, что GPT-4, модель искусственного интеллекта, достигла 90-процентной точности диагностики в медицине, а врачи, использующие ее, показали 76-процентную точность. В юриспруденции ИИ может революционизировать такие задачи, как юридические исследования и анализ судебных дел, отмечают эксперты.
Такие личности, как Бинду Редди, генеральный директор Abacus. AI, считают, что ИИ с неограниченным доступом к данным может превзойти специалистов-людей. Однако такой переход вызывает этические проблемы, включая вопросы конфиденциальности и необходимость надзора.
Развитие ИИ также создает экономические проблемы. Хотя ИИ может повысить эффективность, в некоторых отраслях он может привести к сокращению рабочих мест.