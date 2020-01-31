Наука и технологии
Сегодня 14:02
Илон Маск представил собственную песню
Пошёл по стопам Grimes
Илон Маск (Elon Musk) — разносторонняя личность. Он основал и космическую компанию, и автомобильную, и строительную. Круг его интересов охватывает полёты на Марс, вакуумные поезда, электромобили и нейроинтерфейсы. Однако всего этого Маску, видимо, мало. Сегодня он представил свою первую танцевальную песню.
Композиция называется Don’t Doubt ur Vibe. Маск опубликовал её на портале Soundcloud. Если как-то и можно охарактеризовать жанр, в котором сделана песня, то это электронная танцевальная музыка (EDM). В Twitter Маск рассказал, что сам написал текст песни.
Стоит отметить, что это не первая композиция предпринимателя. В прошлом году он выпустил рэп-трек под названием RIP Harambe про гориллу Харамбе, которую застрелили в зоопарке США в 2016 году.