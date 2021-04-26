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Илон Маск предупредил о неминуемой смерти части марсианских туристов за пределами Земли
Но зато это будет отличная возможность оставить свой след в истории
В рамках свежего интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, Илон Маск предупредил о достаточно неприятной участи первых марсианских туристов. Как оказалось, часть из них в любом случае умрёт за пределами Земли.
Миллиардер отметил, что в рамках миссии будет не только неудобно. По его словам, вероятно, группа людей погибнет ещё в самом начале пути, пишет Deadline. По этой причине Маск призвал звать в это путешествие лишь волонтёров.
Также глава SpaceX заявил, что в приглашении на посещение Марса в обязательно порядке необходимо указывать, что космонавты, колонизаторы и туристы могут не вернуться домой. Правда, вместе с тем он назвал это событие «трудным и опасным», но путешествием.