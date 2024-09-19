Илон Маск предупредил о вымирании человечества без межзвездных путешествий

Маск объяснил, что жизнь на Земле находится под угрозой из-за возможных столкновений с астероидами или расширения Солнца, что может привести к выкипанию земных океанов и уничтожению всего живого.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь», — предсказывает Маск.

Миллиардер подтвердил, что космический корабль SpaceX Starship может позволить человечеству колонизировать другие планеты, обеспечив выживание за пределами Земли. Однако Маск также выразил недовольство растущими нормативными препятствиями в США, особенно со стороны Федерального управления гражданской авиации, которые, по его словам, могут отсрочить планы пилотируемых полетов на Марс.