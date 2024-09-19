Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 00:45
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Илон Маск предупредил о вымирании человечества без межзвездных путешествий

Выживание человечества зависит от освоения межзвездных путешествий
Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX, выпустил пост в соцсети X (бывший Twitter) с предупреждением, заявив, что долгосрочное выживание человечества зависит от способности совершать межзвездные путешествия. Его слова передает Лента.ру.
Илон Маск предупредил о вымирании человечества без межзвездных путешествий
© Ferra

Маск объяснил, что жизнь на Земле находится под угрозой из-за возможных столкновений с астероидами или расширения Солнца, что может привести к выкипанию земных океанов и уничтожению всего живого.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и (это) уничтожит всю жизнь», — предсказывает Маск.

Миллиардер подтвердил, что космический корабль SpaceX Starship может позволить человечеству колонизировать другие планеты, обеспечив выживание за пределами Земли. Однако Маск также выразил недовольство растущими нормативными препятствиями в США, особенно со стороны Федерального управления гражданской авиации, которые, по его словам, могут отсрочить планы пилотируемых полетов на Марс.