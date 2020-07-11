Илон Маск пригласил семью конструктора Королёва на запуск ракеты

Внук Сергея Королёва Андрей подтвердил, что американский предприниматель общался с ним. Он сообщил, что Маск пригласил семью посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков. Конечно, после того, как будет возобновлено авиасообщение. Королёвы тоже пригласили Маска в Москву.

Внук Сергея отметил, что Илон оказался очень приятным и весёлым в общении. «Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — поведал Андрей.

В Twitter Маск тоже назвал Королёва «одним из лучших». На что официальный аккаунт Роскосмоса ответил ему: «Он был лучшим».