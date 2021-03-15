Илон Маск присвоил себе должность технокороля

Об этом компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Также стало известно, что должность главного финансового директора Tesla теперь именуется мастером над монетой (Master of Coin).

Впрочем, и Илон, финансовый директор сохранят за собой традиционные должности.

Маск обладает репутацией шутника, которого раздражают традиционные образы генеральных директоров. Поэтому он часто делает то, что другие себе не позволили бы. Илон Маск, например, любит писать в Twitter. Иногда из-за чего случаются курьёзные ситуации, поскольку инвесторов раздражает прочитанное.

Недавно инвестор Tesla Чейз Гэррити подал в суд на Илона Маска за его «беспорядочные» твиты, которые подвергают компанию миллиардным рискам.