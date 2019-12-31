Илон Маск признался, что будет работать на заводе в Новый год

Маска спросили, будет ли он присутствовать во время праздника на космодроме SpaceX в Бока-Чика в Техасе. Илон ответил, что будет находиться на заводе во Фримонте, штат Калифорния.

Предприниматель давно известен своей любовью к работе. Ранее он даже писал, что «никто не изменял мир, работая по 40 часов в неделю». Впрочем, недавно Маск всё же посоветовал своим подписчикам не перерабатывать, так как это плохо сказывается на здоровье. Сам Илон трудится от 80 до 90 часов в неделю.