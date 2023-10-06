Наука и технологии
08:08, 06 октября 2023
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Илон Маск признался, что не уверен в существовании инопланетян

По крайней мере, пока никаких доказательств этому он не видел

Илон Маск, глава компании SpaceX, поделился своим мнением о существовании инопланетной жизни.

На 74-м Международном астронавтическом конгрессе, где ему была вручена награда World Space Award, Маск рассказал о своих исследованиях космоса и отметил, что пока не сталкивался с доказательствами наличия инопланетян.

«Люди часто спрашивают меня, видел ли я какие-либо признаки инопланетной жизни, и, к сожалению, я пока не видел никаких доказательств их существования», - сказал он.

При этом Илон пошутил: «Мы и есть инопланетяне». Он также выразил мнение, что, возможно, человечество — единственное разумное и даже живое существо в огромной темноте космоса.

Тем не менее, ранее миллиардер утверждает, что если бы инопланетяне посетили нашу планету, он был бы одним из первых, кто бы узнал об этом.

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