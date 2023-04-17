Илон Маск признался, что не верит в успех запуска SpaceX крупнейшей ракеты в истории

Так, например, он выразил свои опасения и поговорил о программе Starship в целом. Маск допустил, что запуск тестового полёта может быть перенесён на другой день из-за возможных проблем, однако на момент написания твитов все системы работали исправно.

SpaceX хочет быть осторожной с этим запуском, так как опасается уничтожения площадки при возникновении аномалии. Илон Маск заявил: «Мой список опасений очень длинный, но главное — это не взорвать площадку».

Миллиардер также заявил, что если считать успехом выход на орбиту, то тогда он не верит в этот самых успех грядущего запуска.

По его словам, запуск можно будет считать успешным, если площадка останется невредимой. Все дополнительные достижения, такие как возвращение корабля около Гавайев, будут являться приятными бонусами.