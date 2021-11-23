Илон Маск признался, что половина его сообщений в Twitter была написана из туалета

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Илон Маск признался, что половина его сообщений в Twitter была написана из туалетаТакой же человек, как и все мы
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что публикует «по крайней мере» половину своих твитов из туалета.
Если цитировать Маска дословно, то как минимум 50% его твитов были написаны с «фарфорового трона». «Это меня утешает», - добавил он.
Что интересно, Twitter-аккаунт Илона Маска — это довольно важная часть его жизни. Его твиты не раз меняли, как его жизнь, так и, например, финансовую обстановку в мире. Именно из-за сообщений Маска бешеными темпами рос курс шуточных криптовалют, а однажды предприниматель лишился должности в Tesla из-за твита. В 2018 году он написал, что думает превратить Tesla в частную компанию, выкупив акции. Эти рассуждения не понравились инвесторам.
Источник: Futurism