Илон Маск признался, что тратит свою «зарплату» на грядущий полёт на Марс

Об этом Илон рассказал во время очередной дискуссии в Twitter. Один из его подписчиков обратил внимание на особенности зарплаты Маска на посту главы Tesla. По введённым в 2018 году условиям Илон не будет получать гарантированные выплаты за работу, но сможет рассчитывать на опционы на покупку акций по фиксированной цене. Правда, для этого ему надо будет достигать определённых целей.

Как Илон Маск ответил пользователю, он не ожидал, что акции так сильно и так быстро вырастут. Причиной того, что Илон согласился на опционы, была необходимость платить за будущий полёт на Марс, который человечеству надо осуществить в течение 10-20 лет.