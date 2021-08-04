Илон Маск признался в том, что черпает вдохновение в российских разработках

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Илон Маск признался в том, что черпает вдохновение в российских разработкахОчередной добрый кивок в сторону нашей страны
Основатель и глава космической корпорации SpaceX Илон Маск рассказал, откуда черпает вдохновение во время работы. Оказалось, что в этом списке нашлось место и российским разработкам.
Так, в рамках интервью, данного сайту Everyday Astronaut, миллиардер признался, что проводит очень много времени за изучением конструкции российских ракетных двигателей, пишет РИА Новости. При этом он отметил, что хоть его компания и смогла заметно улучшить двигатели Raptor для сверхтяжёлой многоразовой ракеты Super Heavy, это всё же относительно небольшие улучшения в сравнении с тем, «что русские уже сделали».
Напомним, что в конце прошлого месяца в сети появилась информация о завершении постройки сотого ракетного двигателя Raptor. А ещё в феврале 2019 года Илон Маск сообщал, что данный силовой агрегат превзошёл российский ракетный двигатель РД-180 по уровню давления в камере сгорания.