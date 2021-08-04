Илон Маск признался в том, что черпает вдохновение в российских разработках

Так, в рамках интервью, данного сайту Everyday Astronaut, миллиардер признался, что проводит очень много времени за изучением конструкции российских ракетных двигателей, пишет РИА Новости. При этом он отметил, что хоть его компания и смогла заметно улучшить двигатели Raptor для сверхтяжёлой многоразовой ракеты Super Heavy, это всё же относительно небольшие улучшения в сравнении с тем, «что русские уже сделали».

Напомним, что в конце прошлого месяца в сети появилась информация о завершении постройки сотого ракетного двигателя Raptor. А ещё в феврале 2019 года Илон Маск сообщал, что данный силовой агрегат превзошёл российский ракетный двигатель РД-180 по уровню давления в камере сгорания.