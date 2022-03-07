Илон Маск призвал Европу увеличить выработку ядерной энергии

Илон написал в Twitter, что теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих. «Это критично для национальной и международной безопасности», — отметил Маск. Он также заявил, что радиационный риск намного, намного ниже, чем думает большинство людей.

Журналисты отмечают, что в Европе находится 102 остановленных ядерных реактора. А Россия поставляет около трети всего газа в Европе.

Илон Маск ранее выразил поддержку украинскому народу, как и многие другие знаменитости и общественные деятели.