Илон Маск призвал Европу увеличить выработку ядерной энергии

Наука и технологии
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Илон Маск призвал Европу увеличить выработку ядерной энергииИз-за кризиса
Илон Маск заявил, что Европе следует увеличить производство ядерной энергии в Европе. Она может скоро лишиться природного газа на фоне санкций за действия российских властей на Украине.
Илон написал в Twitter, что теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих. «Это критично для национальной и международной безопасности», — отметил Маск. Он также заявил, что радиационный риск намного, намного ниже, чем думает большинство людей.
Журналисты отмечают, что в Европе находится 102 остановленных ядерных реактора. А Россия поставляет около трети всего газа в Европе.
Илон Маск ранее выразил поддержку украинскому народу, как и многие другие знаменитости и общественные деятели.
Источник: Twitter