Илон Маск призвал включить все АЭС мира на полную мощность

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Илон Маск призвал включить все АЭС мира на полную мощностьЗакрывать их считает безумием
Илон Маск назвал раскитиковал экологов за закрытие атомных электростанций. Предприниматель является ярым сторонником атомной энергетики.
Илон Маск заявил, что некоторые защитники окружающей среды ведут себя «антигуманно» из-за того, что выступают за закрытие атомных электростанций. Предприниматель назвал такие действия «безумием» для национальной безопасности.
«Страны должны увеличить производство атомной энергии! Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды, закрывать их», — написал Маск.