Илон Маск призвал включить все АЭС мира на полную мощность

Илон Маск заявил, что некоторые защитники окружающей среды ведут себя «антигуманно» из-за того, что выступают за закрытие атомных электростанций. Предприниматель назвал такие действия «безумием» для национальной безопасности.

«Страны должны увеличить производство атомной энергии! Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды, закрывать их», — написал Маск.