Илон Маск призвал всех удалиться из крупнейшей соцсети

Своим мнением предприниматель, как обычно, поделился в Twitter. Он ответил на твит американского актёра и режиссёра Саши Барона Коэна (Sacha Baron Cohen). Тот заявил, что Facebook является монополистом, а глава компании — Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — придерживается авторитарного стиля управления. «Почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 млрд человек?», — вопрошает Коэн.

На это Маск написал: «#DeleteFacebook. Это отстой (It’s lame)». Таким образом предприниматель поисоединился к флешмобу, призывающему пользователей удалить аккаунт в соцсети.