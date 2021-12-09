Илон Маск продал свое последнее жилище

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Илон Маск продал свое последнее жилищеЧто делает его бездомным миллиардером
В начале мая 2020 года Илон Маск заявил, что не будет иметь собственного дома, поскольку “имущество тянет [его] вниз”. И вот последняя его недвижимость была продана за 30 миллионов долларов. Личность покупателя не разглашается.
Проданное поместье площадью 19 гектар было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, представителем французской знати. Согласно публичным данным, Илон Маск купил дом за чуть больше 23 млн долларов в 2017 году.
Площадь особняка составляет почти полторы тысячи квадратных метров, в нём семь спален и десять ванных комнат, библиотека с кожаными стенами, огромная кухня, оборудованная для личного шеф-повара, коктейльная комната и почти 6-метровые потолки. Из окон открывается вид на залив Сан-Франциско и обширные территории. В гараже и под навесами можно разместить до 11 машин.
На данный момент Маск проживает в крошечном сборном домике стоимостью 50 тыс долларов, который он арендует его у своей же компании SpaceX.
Источник: FoxBusiness