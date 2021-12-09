Илон Маск продал свое последнее жилище

Проданное поместье площадью 19 гектар было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, представителем французской знати. Согласно публичным данным, Илон Маск купил дом за чуть больше 23 млн долларов в 2017 году.



Площадь особняка составляет почти полторы тысячи квадратных метров, в нём семь спален и десять ванных комнат, библиотека с кожаными стенами, огромная кухня, оборудованная для личного шеф-повара, коктейльная комната и почти 6-метровые потолки. Из окон открывается вид на залив Сан-Франциско и обширные территории. В гараже и под навесами можно разместить до 11 машин.