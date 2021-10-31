Илон Маск продаст акции Tesla, если это спасёт людей от голода

Затем исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли высказал мнение, что всего лишь 2% от общего состояния миллиардера достаточно, чтобы спасти человечество от «катастрофы», вызванной голодом.

Очень скоро основатель SpaceX опубликовал ответный пост в Twitter. В нём он согласился продать достаточное количество акций Tesla, если это поможет человечеству.