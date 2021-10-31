Илон Маск продаст акции Tesla, если это спасёт людей от голода

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Илон Маск продаст акции Tesla, если это спасёт людей от голодаУдивительная открытость
Несколько дней назад стало известно о том, что Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю существования рейтинга Forbes.
Затем исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли высказал мнение, что всего лишь 2% от общего состояния миллиардера достаточно, чтобы спасти человечество от «катастрофы», вызванной голодом.
Очень скоро основатель SpaceX опубликовал ответный пост в Twitter. В нём он согласился продать достаточное количество акций Tesla, если это поможет человечеству.
Если ВПП сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 млрд долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить её. Но финансовая отчётность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги.
Илон Маск
Источник: РИА Новости