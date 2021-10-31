Наука и технологии
Сегодня в 21:24
1 мин.

Илон Маск продаст акции Tesla, если это спасёт людей от голода

Удивительная открытость
Несколько дней назад стало известно о том, что Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю существования рейтинга Forbes.
Илон Маск продаст акции Tesla, если это спасёт людей от голода

Затем исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли высказал мнение, что всего лишь 2% от общего состояния миллиардера достаточно, чтобы спасти человечество от «катастрофы», вызванной голодом.

Очень скоро основатель SpaceX опубликовал ответный пост в Twitter. В нём он согласился продать достаточное количество акций Tesla, если это поможет человечеству.

Если ВПП сможет объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 млрд долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить её. Но финансовая отчётность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги.

Илон Маск
Источник: РИА Новости