Илон Маск продемонстрировал «Мехазиллу»

Башня находится на территории космодрома Starbase в штате Техас. По задумке Маска, в будущем процесс возврата ракеты-носителя будет происходить только с помощью «мехазиллы».

Работать всё будет так: при приземлении ступень ракеты должна будет снизить скорость так, чтобы зацепиться аэродинамическими рулями за специальную стрелу, «клешни» башни будут удерживать её.