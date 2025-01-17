Илон Маск прокомментировал неудачу седьмого полета Starship

На 7 седьмой полет SpaceX возлагала большие надежды. Помимо успешного захвата 70-метрового ускорителя Super Heavy при помощи башни, компания планировала провести ряд ключевых тестов, включая повторное зажигание двигателя в космосе и запуск имитационных спутников Starlink. Однако аномалия в полете верхней ступени сорвала планы.

Илон Маск отметил, что уже сейчас у SpaceX есть усовершенствованные версии ракет, готовые к следующим испытаниям. Компания использует уникальный подход к разработке: одновременно с тестовыми полетами одних ракет идет разработка и подготовка к запуску других. Так, еще до седьмого полета SpaceX начала тестировать корабль, который, вероятно, будет использоваться в восьмом полете.