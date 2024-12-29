Илон Маск прокомментировал план России по строительству АЭС на Луне

Реакция последовала за информацией RT о том, что Россия намерена построить АЭС на спутнике Земли к 2035 году. Проект является частью более широкой стратегии страны по освоению космоса.

Недавно Роскосмос также объявил о планах по запуску не менее 12 спутников в 2025 году. Кроме того, Россия намерена запускать иностранные космические аппараты со своих космодромов.

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, и сам известен своими амбициозными планами по освоению космоса, особенно в отношении колонизации Марса. Он изменил представление о космосе как о сфере исключительно государственных интересов, продемонстрировав, что частные компании могут успешно участвовать в космических запусках и даже снижать стоимость доставки грузов в космос.