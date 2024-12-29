Илон Маск прокомментировал план России по строительству АЭС на Луне

Опубликовано 29 декабря 2024, 17:251 мин.
Илон Маск прокомментировал план России по строительству АЭС на ЛунеЛунной атомной электростанции
Илон Маск отреагировал на новости об амбициозных космических планах России, сообщает Лента.ру. Миллиардер назвал идею строительства атомной электростанции на Луне «интересной» в сообщении на сайте X (бывший Twitter).
Реакция последовала за информацией RT о том, что Россия намерена построить АЭС на спутнике Земли к 2035 году. Проект является частью более широкой стратегии страны по освоению космоса.
Недавно Роскосмос также объявил о планах по запуску не менее 12 спутников в 2025 году. Кроме того, Россия намерена запускать иностранные космические аппараты со своих космодромов.
Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, и сам известен своими амбициозными планами по освоению космоса, особенно в отношении колонизации Марса. Он изменил представление о космосе как о сфере исключительно государственных интересов, продемонстрировав, что частные компании могут успешно участвовать в космических запусках и даже снижать стоимость доставки грузов в космос.