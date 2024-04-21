Илон Маск прокомментировал выделение США десятков миллиардов Украине

Опубликовано 21 апреля 2024, 18:45
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Илон Маск прокомментировал выделение США десятков миллиардов УкраинеОн обеспокоился отсутствием “стратегии выхода” из конфликта
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу отсутствия стратегии выхода из кризиса в рамках финансовой поддержки, оказываемой США Украине. Его комментарии прозвучали в ответ на одобрение Палатой представителей нового пакета помощи стране в размере 61 миллиарда долларов.
Маск выразил свои опасения в X (бывший Twitter), заявив: «Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях».
Его высказывания перекликаются с мнением других критиков, которые ставят под сомнение целесообразность дальнейшего участия США в конфликте без четкого пути к урегулированию путем переговоров. Вмешательство Маска в дебаты подчеркивает растущий общественный дискурс вокруг роли США