Илон Маск проложит 109-км тоннель под Лас-Вегасом

Илон Маск проложит 109-км тоннель под Лас-ВегасомСилами его «Скучной компании»
Компания The Boring Company Илона Маска намерена расширить прокладку тоннелей под Лас-Вегасом, и уже получила единогласное одобрение городского совета и округа Кларк. Амбициозный план предусматривает строительство 109 км тоннелей и 81 станции, обслуживаемых электромобилями Tesla.
Несмотря на то, что решение было принято единогласно, мэр города Каролин Голдман выразила обеспокоенность по поводу безопасности, пропускной способности и доступности. Однако она признала, что гостиницы стремятся к транспортным альтернативам.
Компания Boring Company зародилась в 2016 году, когда Маск был разочарован пробками на дорогах. Изначально компания задумывалась как высокоскоростной магнитно-левитирующий поезд в почти вакуумных туннелях (Hyperloop), но затем планы переросли в использование автомобилей Tesla для транспортировки.
В других городах проект встретил скептическое отношение и сокращение масштабов, но Лас-Вегас принял эту концепцию. Существующая сеть LVCC Loop, проходящая под центром, уже перевезла 1,15 млн. пассажиров на автомобилях Tesla.