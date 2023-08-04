Илон Маск проложит 109-км тоннель под Лас-Вегасом

Несмотря на то, что решение было принято единогласно, мэр города Каролин Голдман выразила обеспокоенность по поводу безопасности, пропускной способности и доступности. Однако она признала, что гостиницы стремятся к транспортным альтернативам.

Компания Boring Company зародилась в 2016 году, когда Маск был разочарован пробками на дорогах. Изначально компания задумывалась как высокоскоростной магнитно-левитирующий поезд в почти вакуумных туннелях (Hyperloop), но затем планы переросли в использование автомобилей Tesla для транспортировки.

В других городах проект встретил скептическое отношение и сокращение масштабов, но Лас-Вегас принял эту концепцию. Существующая сеть LVCC Loop, проходящая под центром, уже перевезла 1,15 млн. пассажиров на автомобилях Tesla.