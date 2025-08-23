Илон Маск просил Цукерберга помочь в покупке OpenAI за $97 млрд

Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но позже отношения с компанией и её руководителем Сэмом Альтманом испортились. Бизнесмен был против того, чтобы организация переходила от некоммерческой модели к коммерческой. В 2023 году Маск создал собственную компанию xAI и подал в суд на OpenAI, обвиняя её в нарушении договорённостей.

В ответ OpenAI заявила, что предложение Маска и xAI о покупке компании было «фиктивным» и нанесло ущерб бизнесу. Кроме того, OpenAI обвинила Маска в давлении через судебные иски, прессу и соцсети.

Дело связано с судебным спором между Маском и OpenAI, начавшимся ещё в прошлом году. Иск рассматривается в федеральном суде Северной Калифорнии. Недавно судья разрешил OpenAI выдвигать встречные претензии к Маску.

Так, согласно документам, Маск и его команда направили Цукербергу письмо о намерениях и предлагали обсудить возможное финансирование. Однако Meta* и её руководитель не подписали соглашение.

Meta* официально ситуацию не комментирует.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена