Илон Маск просит перенести суд о покупке Twitter на 2023 год. Соцсеть торопится

Twitter настаивал на том, чтобы суд состоялся в середине сентября. Однако команда Маска просит, чтобы суд состоялся не раньше 13 февраля 2023 года.

Twitter подал иск против Маска в начале этой недели после того, как он официально попытался отказаться от своего соглашения о покупке компании за $44 млрд. Почти сразу после того, как он заявил о своем намерении отменить сделку, председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания обратится в суд, чтобы заставить Маска выкупить соцсеть.

Основным аргументом Маска в пользу расторжения слияния является то, что Twitter не предоставил ему данных для "независимой оценки распространенности фальшивых или спамерских аккаунтов на платформе".