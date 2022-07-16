Илон Маск просит перенести суд о покупке Twitter на 2023 год. Соцсеть торопится

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Илон Маск просит перенести суд о покупке Twitter на 2023 год. Соцсеть торопитсяКомпания просит суд заставить Маска купить соцсеть в любом случае
Юристы Илона Маска ответили на иск Twitter, заявив, что компания требует необоснованно быстрого судебного разбирательства. Команда Маска просит, чтобы дело не рассматривалось до февраля следующего года, сообщает Bloomberg.
Twitter настаивал на том, чтобы суд состоялся в середине сентября. Однако команда Маска просит, чтобы суд состоялся не раньше 13 февраля 2023 года.
Twitter подал иск против Маска в начале этой недели после того, как он официально попытался отказаться от своего соглашения о покупке компании за $44 млрд. Почти сразу после того, как он заявил о своем намерении отменить сделку, председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания обратится в суд, чтобы заставить Маска выкупить соцсеть.
Основным аргументом Маска в пользу расторжения слияния является то, что Twitter не предоставил ему данных для "независимой оценки распространенности фальшивых или спамерских аккаунтов на платформе".