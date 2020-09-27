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Илон Маск протестирует космический корабль для полетов на Марс на рекордной высоте
Ожидается, что случится это уже в ближайшее время
Как стало известно, космическая компания Илона Маска SpaceX протестирует космический корабль Starship, предназначенный в том числе для полетов на Марс, на рекордной для аппарата высоте.
Так, если несмотря на многочисленные испытания, устройство до сих пор не поднималось выше 150 метров, то ближайшие испытания подразумевают взлет аппарата на высоту 15 км. Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте Илона Маска:
Starship SN8 с хвостовым оперением. Носовой обтекатель и стабилизаторы — на следующей неделе. Прототип SN9 — в следующем месяце. Первый полёт — на высоту 15 км.
Стоит отметить, что изначально сообщалось о взлете SN8 на высоту более 18 км, но, судя по последним данным, космическая компания решила скорректировать собственные планы.