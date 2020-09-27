Илон Маск протестирует космический корабль для полетов на Марс на рекордной высоте

Так, если несмотря на многочисленные испытания, устройство до сих пор не поднималось выше 150 метров, то ближайшие испытания подразумевают взлет аппарата на высоту 15 км. Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте Илона Маска: