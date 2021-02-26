Илон Маск провёл огневые испытания сверхтяжёлой ракеты Starship SN10

Ожидается, что в рамках грядущего тестового взлёта, SN10 оторвётся на высоту около 10 км — таким же образом проходили испытания двух предыдущих прототипов SN8 и SN9, пишет Space.com. Издание отмечает, что эти образцы показали себя вполне успешными в момент взлёта, но попали в аварию в момент посадки.

Напомним, что проект Starship очень важен для SpaceX. Всё дело в том, что именно на этих кораблях компания Маска намерена отправить людей не только на Луну, но и на Марс. Финальная версия космолёта получит не три, а шесть двигателей Raptor, а его состав войдут сразу две полностью возвращаемые части: сам корабль (длиной около 50 метров) и ракета Super Heavy (высотой около 70 метров).