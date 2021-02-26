Наука и технологии
Сегодня в 14:11
Илон Маск провёл огневые испытания сверхтяжёлой ракеты Starship SN10
Без них были бы невозможны новые запуски аппарата
Илон Маск провёл огневые испытания сверхтяжёлой ракеты Starship SN10. Все три двигателя аппарата под названием Raptor успешно зажглись. Это может означать возможный скорый запуск ракеты в ближайшие несколько дней.
Ожидается, что в рамках грядущего тестового взлёта, SN10 оторвётся на высоту около 10 км — таким же образом проходили испытания двух предыдущих прототипов SN8 и SN9, пишет Space.com. Издание отмечает, что эти образцы показали себя вполне успешными в момент взлёта, но попали в аварию в момент посадки.
Напомним, что проект Starship очень важен для SpaceX. Всё дело в том, что именно на этих кораблях компания Маска намерена отправить людей не только на Луну, но и на Марс. Финальная версия космолёта получит не три, а шесть двигателей Raptor, а его состав войдут сразу две полностью возвращаемые части: сам корабль (длиной около 50 метров) и ракета Super Heavy (высотой около 70 метров).