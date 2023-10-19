Илон Маск: работающие из дома люди «оторваны от реальности»И другие тезисы, которыми поделился гендиректор Tesla
Во время отчета о прибылях компании Tesla за третий квартал генеральный директор Илон Маск раскритиковал удаленную работу и высказал мнение, что те, кто работает дома, «оторваны от реальности», подчеркнув важность людей, которые не могут работать удаленно.
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Он утверждал, что те, кто работает из дома, упускают из виду важную роль людей, которым необходимо физическое присутствие, например, работников фабрики или ресторана. Маск упомянул, что даже несколько раз ночевал на заводе.
Это не первый раз, когда Маск высказывает свое мнение об удаленной работе. В начале этого года он назвал удаленную работу «морально неправильной» и несправедливой по отношению к тем, кто не имеет такой возможности, например, к работникам доставки еды. В 2022 г. Маск заявил, что работа из дома «больше не приемлема» в компании Tesla, и ввел требование о 40-часовой рабочей неделе в офисе.