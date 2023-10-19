Илон Маск: работающие из дома люди «оторваны от реальности»

Он утверждал, что те, кто работает из дома, упускают из виду важную роль людей, которым необходимо физическое присутствие, например, работников фабрики или ресторана. Маск упомянул, что даже несколько раз ночевал на заводе.

Это не первый раз, когда Маск высказывает свое мнение об удаленной работе. В начале этого года он назвал удаленную работу «морально неправильной» и несправедливой по отношению к тем, кто не имеет такой возможности, например, к работникам доставки еды. В 2022 г. Маск заявил, что работа из дома «больше не приемлема» в компании Tesla, и ввел требование о 40-часовой рабочей неделе в офисе.