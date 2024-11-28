Илон Маск раскритиковал американский истребитель F-35 и предложил им замену

В своем твите Маск поделился видеороликом с китайскими беспилотниками, снабдив его подписью: «Тем временем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35».

Хотя комментарий Маска вызвал шквал обсуждений, авиационные эксперты и военные аналитики быстро выступили в защиту возможностей F-35. Однако Маск утверждает, что беспилотники — это будущее войны, хотя критики отмечают, что нынешние БПЛА все еще сталкиваются с ограничениями, такими как задержка в связи и дозвуковые скорости.

Другие эксперты, например Гарри Казианис, признали потенциал беспилотников, но подчеркнули, что возможности F-35 на сегодняшний день якобы остаются «непревзойденными».