Илон Маск раскритиковал «корпоративных террористов», что мешают получить триллион

В разговоре с инвесторами Маск сказал, что хочет увеличить свою долю голосов с 13,5% до около 25%, чтобы «чувствовать себя уверенно при создании армии роботов» — проекта Optimus, то есть. Он назвал этих роботов «бесконечной машиной для заработка» и заявил, что они смогут работать в пять раз эффективнее человека.

При этом Маск резко раскритиковал Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, которые рекомендовали инвесторам отклонить его план, назвав их «корпоративными террористами».

Маск также заявил, что к концу года роботакси Tesla смогут ездить без водителей в некоторых районах Остина, а в будущем — появятся в ещё 8−10 крупных городах США.