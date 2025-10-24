Илон Маск раскритиковал «корпоративных террористов», что мешают получить триллион

Опубликовано 24 октября 2025, 11:151 мин.
Илон Маск раскритиковал «корпоративных террористов», что мешают получить триллионИ заявил, что ему нужна власть, а не деньги
Как известно, глава Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером, если акционеры одобрят его новый компенсационный пакет. Однако сам Маск утверждает, что его цель — не деньги, а влияние внутри компании.
© Ferra.ru
В разговоре с инвесторами Маск сказал, что хочет увеличить свою долю голосов с 13,5% до около 25%, чтобы «чувствовать себя уверенно при создании армии роботов» — проекта Optimus, то есть. Он назвал этих роботов «бесконечной машиной для заработка» и заявил, что они смогут работать в пять раз эффективнее человека.
При этом Маск резко раскритиковал Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, которые рекомендовали инвесторам отклонить его план, назвав их «корпоративными террористами».
Маск также заявил, что к концу года роботакси Tesla смогут ездить без водителей в некоторых районах Остина, а в будущем — появятся в ещё 8−10 крупных городах США.