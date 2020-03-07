Илон Маск раскритиковал панику вокруг коронавируса

В своём аккаунте предприниматель опубликовал следующий твит: «Паника вокруг коронавируса — тупая» («The coronavirus panic is dumb»).

Многие в реплаях возмутились высказыванию Маска, напомнив о количестве жертв инфекции. Некоторые заявили, что такие вещи странно слышать от человека, управляющего компаниями, сотрудники которых не могут работать удалённо, чтобы защититься от эпидемии. Сам Илон Маск предпочёл больше ничего на эту тему не говорить.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции нового типа началось в конце прошлого года в Китае. На сегодня ею уже заразились более 100 тысяч человек по всему миру, а погибло более 3,4 тысячи.