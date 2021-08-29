Илон Маск раскритиковал сделку между NVIDIA и ARM

Маск считает, что покупка NVIDIA компании ARM может повлиять на честную конкуренцию на рынке.

Напомним, сумма сделки между NVIDIA и ARM составляет $40 млрд. Завершиться она должна через 18 месяцев. За это время компании хотят урегулировать все претензии регуляторов. Стоит отметить, что технологии Arm используют Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и другие компании. Один из экспертов предположил, что NVIDIA с помощью слияния поставит других производителей в невыгодное положение.