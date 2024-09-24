Илон Маск раскрыл дату первой пилотируемой миссии на Марс

Правда, случится столь масштабное событие лишь при условии успешных беспилотных запусков. В своём посте на X.com Маск сообщил, что SpaceX планирует совершить около пяти беспилотных полетов на Марс в течение следующих двух лет.

Если эти миссии пройдут успешно, компания приступит к первой пилотируемой миссии. Однако, если возникнут проблемы, запуск экипажа может быть отложен на два года.

Маск также подчеркнул, что SpaceX хочет сделать путешествия на Марс доступными для всех и выразил видение будущего, когда тысячи кораблей Starship будут летать на красную планету.

Стоит отметить, что ранее сроки Маска неоднократно переносились. В 2016 году он заявлял о планах полета на Марс к 2018 году, а в 2022 — о запуске в этом году.