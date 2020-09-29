Илон Маск раскрыл планы по созданию из человека межпланетного вида

Миллиардер высказал явную уверенность в том, что ”в конце концов, Солнце расширится и поглотит Землю”, сообщает Популярная Механика. Именно поэтому Маск считает, что человечество должно начать покорять космос, в том числе и ближайшие к Земле планеты.

Основатель SpaceX также добавил, что космический корабль Starship, разрабатываемый его компанией, станет ключом к воплощению его плана о переселении человечества. Маск считает, что с его помощью люди смогут добираться с нашей планеты до Марса всего лишь за два года.