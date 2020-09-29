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Илон Маск раскрыл планы по созданию из человека межпланетного вида
Помочь ему в этом должен Starship, разрабатываемый SpaceX
Илон Маск стал участником подкаста Sway, где, помимо всего прочего, раскрыл свои планы по созданию из человека межпланетного вида. Началом реализации идеи должны стать полеты на Марс.
Миллиардер высказал явную уверенность в том, что ”в конце концов, Солнце расширится и поглотит Землю”, сообщает Популярная Механика. Именно поэтому Маск считает, что человечество должно начать покорять космос, в том числе и ближайшие к Земле планеты.
Основатель SpaceX также добавил, что космический корабль Starship, разрабатываемый его компанией, станет ключом к воплощению его плана о переселении человечества. Маск считает, что с его помощью люди смогут добираться с нашей планеты до Марса всего лишь за два года.