Илон Маск раскрыл причину взрыва межпланетной ракеты SN11 во время испытаний

По словам миллиардера, всё дело в утечке метана в топливной системе. Именно эта проблема стала причиной взрыва, несмотря на успешные взлёт, горизонтальный полёт и свободное падение, пишет CNET. Маск обещал исправить этот недочёт шестью разными способами уже до ближайшего воскресенья.

Напомним, что 30 марта 2021 года состоялся четвёртый запуск космического корабля линейки SN. Данная версия прототипа поднялась на высоту 10 километров, но взорвалась при попытке приземлиться. В будущем SpaceX намерена использовать серийную версию аппарата для полёта на разные планеты, в том числе и на Марс.