Илон Маск раскрыл сроки полёта своего космического корабля на Марс

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Илон Маск раскрыл сроки полёта своего космического корабля на МарсОказалось, что случиться это должно уже совсем скоро
Несмотря на то, что в последние дни Илон Маск наводит больше шума в Сети в связи со своими разговорами о смерти, он также не забывает о новостях своей космической компании SpaceX.
Так, например, миллиардер заявил, что корабль для межпланетных полётов Starship отправится к Марсу уже в ближайшие 3-5 лет.
Я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия.
Илон Маск
Маск отметил, что так называемые «окна» для полётов на Красную планету открываются каждые два года. При этом необходимое расположение планет для перелёта с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.
Что интересно, по последним данным, SpaceX планирует провести первую попытку запуска Starship уже этим летом. Ориентировачно, в течение следующих двух или трёх месяцев.