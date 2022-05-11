Илон Маск раскрыл сроки полёта своего космического корабля на Марс

Маск отметил, что так называемые «окна» для полётов на Красную планету открываются каждые два года. При этом необходимое расположение планет для перелёта с орбиты Земли на орбиту Марса устанавливается каждые 26 месяцев.

Что интересно, по последним данным, SpaceX планирует провести первую попытку запуска Starship уже этим летом. Ориентировачно, в течение следующих двух или трёх месяцев.