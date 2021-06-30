Илон Маск раскрыл сроки запуска спутникового интернета Starlink по всему миру

Наука и технологии
Сегодня в 18:26
Илон Маск раскрыл сроки запуска спутникового интернета Starlink по всему мируОказалось, что состоится он раньше запланированного
Прямо сейчас проходит всемирный мобильный конгресс — MWC 2021. В рамках мероприятия уже успели показать много чего интересного, но теперь со своим заявлением выступил основатель SpaceX Илон Маск.
Он рассказал о том, какие сроки развёртывания космического широкополосного интернета Starlink будут окончательными, пишет Interesting Engineering. Оказалось, что компания готова ускорить процесс запуска сервиса. Если раньше речь шла о сентябре 2021-го, то сейчас это уже август.
Вместе с тем Маск уточнил, что тарелка Starlink будет продаваться за 500 долларов, ежемесячная подписка будет одинаковой во всех странах, а скорость интернета составит в среднем 80 Мбит/сек.
Отметим, что SpaceX также разрабатывает и орбитальную площадку Starship. С её помощью планируется развернуть похожую инфраструктуру на Луне и Марсе.