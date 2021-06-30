Илон Маск раскрыл сроки запуска спутникового интернета Starlink по всему миру

Он рассказал о том, какие сроки развёртывания космического широкополосного интернета Starlink будут окончательными, пишет Interesting Engineering. Оказалось, что компания готова ускорить процесс запуска сервиса. Если раньше речь шла о сентябре 2021-го, то сейчас это уже август.

Вместе с тем Маск уточнил, что тарелка Starlink будет продаваться за 500 долларов, ежемесячная подписка будет одинаковой во всех странах, а скорость интернета составит в среднем 80 Мбит/сек.

Отметим, что SpaceX также разрабатывает и орбитальную площадку Starship. С её помощью планируется развернуть похожую инфраструктуру на Луне и Марсе.