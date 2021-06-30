Наука и технологии
Сегодня в 18:26

Илон Маск раскрыл сроки запуска спутникового интернета Starlink по всему миру

Оказалось, что состоится он раньше запланированного
Прямо сейчас проходит всемирный мобильный конгресс — MWC 2021. В рамках мероприятия уже успели показать много чего интересного, но теперь со своим заявлением выступил основатель SpaceX Илон Маск.
Илон Маск раскрыл сроки запуска спутникового интернета Starlink по всему миру

Он рассказал о том, какие сроки развёртывания космического широкополосного интернета Starlink будут окончательными, пишет Interesting Engineering. Оказалось, что компания готова ускорить процесс запуска сервиса. Если раньше речь шла о сентябре 2021-го, то сейчас это уже август.

Вместе с тем Маск уточнил, что тарелка Starlink будет продаваться за 500 долларов, ежемесячная подписка будет одинаковой во всех странах, а скорость интернета составит в среднем 80 Мбит/сек.

Отметим, что SpaceX также разрабатывает и орбитальную площадку Starship. С её помощью планируется развернуть похожую инфраструктуру на Луне и Марсе.