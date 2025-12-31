​​Илон Маск расширил свою «ИИ-империю», купив третье здание для суперкомпьютера

Опубликовано 31 декабря 2025, 21:001 мин.
Илон Маск расширил свою «ИИ-империю», купив третье здание для суперкомпьютераНе мелочится
xAI Илона Маска продолжает расширение. Было приобретено третье здание для создания мощных центров обработки данных, необходимых для развития ИИ, пишут СМИ. Флагманский суперкомпьютер xAI под названием «Колосс», расположенный в Мемфисе, считается одним из самых мощных в мире.
Новый объект, шутливо названный «MACROHARDRR», по данным источников, будет построен недалеко от того же Мемфиса. В будущем компания планирует установить в своих дата-центрах более 1 миллиона графических процессоров.
Всё бы было хорошо, но такой быстрый рост производства вызывает критику со стороны защитников окружающей среды. Гигантские дата-центры потребляют «колоссальное количество электроэнергии». Жалобы уже пишутся, судя по всему.