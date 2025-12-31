​​Илон Маск расширил свою «ИИ-империю», купив третье здание для суперкомпьютера

Новый объект, шутливо названный «MACROHARDRR», по данным источников, будет построен недалеко от того же Мемфиса. В будущем компания планирует установить в своих дата-центрах более 1 миллиона графических процессоров.

Всё бы было хорошо, но такой быстрый рост производства вызывает критику со стороны защитников окружающей среды. Гигантские дата-центры потребляют «колоссальное количество электроэнергии». Жалобы уже пишутся, судя по всему.