Илон Маск рассказал, что будущие модели Starlink будут размещены ближе к Земле

Опубликовано 14 июня 2024, 21:00
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Илон Маск рассказал, что будущие модели Starlink будут размещены ближе к ЗемлеДля снижения задержки сигнала
Илон Маск в ходе прямой трансляции игры Diablo IV — так он общается с аудиторией — рассказал о планах SpaceX снизить высоту размещения спутников Starlink на орбите на 200 км.
Маск заявил, что снижение высоты с 550 до 350 км сократит задержку сигнала. Он уточнил, что сейчас Starlink передаёт сигнал с задержкой 8 миллисекунд, что для текущей высоты — физический предел. А новые модели спутников будут передавать сигнал с задержкой 5-6 миллисекунд.
Однако для этого SpaceX сначала обязана получить разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Компания уже обращалась к регулятору в феврале и марте 2024 года, но, получено ли разрешение, и прочие подробности остаются в секрете.
Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков