Илон Маск рассказал, что будущие модели Starlink будут размещены ближе к Земле

Маск заявил, что снижение высоты с 550 до 350 км сократит задержку сигнала. Он уточнил, что сейчас Starlink передаёт сигнал с задержкой 8 миллисекунд, что для текущей высоты — физический предел. А новые модели спутников будут передавать сигнал с задержкой 5-6 миллисекунд.

Однако для этого SpaceX сначала обязана получить разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Компания уже обращалась к регулятору в феврале и марте 2024 года, но, получено ли разрешение, и прочие подробности остаются в секрете.