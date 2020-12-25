Илон Маск рассказал, как будет устроено правительство первых людей на Марсе

В пользовательском соглашении проекта Starlink сказано, что при предоставлении спутниковых услуг на Марсе все стороны, в том числе предполагаемые колонизаторы, должны понимать, что Марс — это свободная планета. Ни одно земное государство не может объявлять о своём праве на Марс. Вопросы на планете будут решаться по принципу автономии, основанной на доброй воле.

Маск также говорил, что, скорее всего, возможное правительство на Марсе будет сформировано в виде прямой демократии. Люди будут голосовать непосредственно по текущим вопросам, а не будут принимать решения через представителей, как во многих странах на Земле. Маск считает, что такой подход лучше, так как предполагает минимальную вероятность коррупции.

Юристы, изучившие соглашение Starlink, впрочем, усомнились, что именно SpaceX сможет установить независимую марсианскую нацию. Похожие положения есть и в других космических договорах последних лет.