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Илон Маск рассказал, когда начнется тестирование разработанного его компанией "космического" интернета
Случится это достаточно скоро
Буквально на этой неделе компания Илона Маска SpaceX сумела успешно вывести на орбиту очередную порцию спутников Starlink. На фоне этого Маск рассказал, когда начнется тестирование разработанного его компанией “космического” интернета.
Так, в комментариях под записью об успешном запуске спутников 22 апреля, появились вопросы пользователей о том, когда же начнется тестирование интернета Starlink. Илон Маск на это ответил, что закрытое бета-тестирование может начаться примерно через три месяца, а уже через полгода стоит ждать запуска публичной бета-версии.
Напомним, что на данный момент на околоземной орбите находится 422 спутника Starlink, но в конечном итоге, по планам SpaceX, на орбите Земли должны будут расположиться 42 тыс аппаратов. Именно такое количество должно будет обеспечить бесперебойный доступ по всему миру к высокоскоростному интернету.