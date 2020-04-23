Илон Маск рассказал, когда начнется тестирование разработанного его компанией "космического" интернета

Так, в комментариях под записью об успешном запуске спутников 22 апреля, появились вопросы пользователей о том, когда же начнется тестирование интернета Starlink. Илон Маск на это ответил, что закрытое бета-тестирование может начаться примерно через три месяца, а уже через полгода стоит ждать запуска публичной бета-версии.

Напомним, что на данный момент на околоземной орбите находится 422 спутника Starlink, но в конечном итоге, по планам SpaceX, на орбите Земли должны будут расположиться 42 тыс аппаратов. Именно такое количество должно будет обеспечить бесперебойный доступ по всему миру к высокоскоростному интернету.