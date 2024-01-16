Илон Маск рассказал о наиболее вероятных причинах взрыва ракеты Starship

В видеоролике, опубликованном в соцсети Х, Маск рассказал о наиболее вероятных причинах взрыва ступеней корабля. Предприниматель отметил, что 18 ноября 2023 года состоялся второй тестовый полёт; после взлёта прошло около трёх минут и ступени Starship штатно разделились. У первой ступени включились двигатели, что было необходимо для мягкой реверсивной посадки, но в этот момент ступень взорвалась. При этом, что именно происходило с первой ступенью, Маск не объяснил.

Вторая ступень продолжила полёт ещё в течение нескольких минут, пролетев порядка 150 км и достигнув космоса. В этот момент со ступенью была нарушена связь и была отдана команда на самоликвидацию: фрагменты сгорели в атмосфере. Также Маск подчеркнул, что вторая ступень выполняла функции корабля.

Илон Маск выразил уверенность в успешном исходе третьего полёта, так как SpaceX учла все ошибки.

«Причина, по которой он не долетел до орбиты, заключается в том, что мы сбрасывали жидкий кислород (из второй ступени. — Прим. ред.), а жидкий кислород в итоге привёл к пожару и взрыву. Мы хотели сбросить его, потому что при наличии полезной нагрузки его в норме не было бы (он израсходовался бы при работе двигателей. — Прим. ред.). По иронии судьбы, если бы у корабля была полезная нагрузка, он бы достиг орбиты», — приводит слова Илона Маска портал Naked Science.